Ольга Павлова объяснила работодателям, как получить субсидии при найме безработных

В России работает ряд программ, предназначенных для помощи гражданам, оставшимся без работы в период пандемии коронавируса. В частности, одной из новых мер поддержки является субсидирование найма, рассказала депутат Госдумы от РТ Ольга Павлова.

«Сегодня Президентом России Владимиром Путиным поставлена задача — помочь гражданам, оставшимся без работы из-за пандемии коронавирусной инфекции и восстановить занятость до уровня 2019 года, — напомнила парламентарий. — Начиная с прошлого года Правительство запускает новые программы переобучения и содействия занятости, в том числе с помощью социального контракта. В этом году появляются дополнительные меры, одна из них — субсидирование найма».

Субсидирование представляет собой «компенсацию затрат на зарплату» и предоставляется работодателям, которые заключают договоры с официальными безработными. По словам Павловой, на эти цели было направлено 12 млрд рублей, которые позволят трудоустроить 200 тыс. россиян.

Депутат объяснила, какие условия должны соблюдаться для получения поддержки.

«Работодатель должен быть зарегистрирован до 1 января 2021 года, не иметь долгов перед государством (налоги) и работниками и не использовать ранее другие виды господдержки на те же цели, что и данная субсидия. В свою очередь, потенциальный работник должен стоять на учете в Центре занятости на 1 января 2021 года и на дату направления на трудоустройство не работать», — рассказала она.

При вычислении размера выплат учитываются минимальный размер оплаты труда, увеличенный на районный коэффициент, сумма страховых взносов и число трудоустроенных безработных. При этом за каждого принятого на работу субсидия выплачивается трижды: через месяц, три и полгода после трудоустройства.

Субсидия выплачивается по заявлению и только за тех работников, которые были устроены благодаря обращению работодателя в Центр занятости.

«И еще один важный момент. Чтобы защитить работников и избежать случаев мошенничества, государство определило следующее условие: к 15 декабря 2021 года в штате должно остаться не менее 80% трудоустроенных безработных. Иначе субсидию придется вернуть», — заключила Ольга Павлова.