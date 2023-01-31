Ольга Павлова: Обвинение МОК в коррупции — обычный украинский политический шантаж

Фото: пресс - служба Ольги Павловой

Реакция Украины на возможный допуск россиян к отборочным турнирам на Олимпийские игры-2024 — это обычный политический шантаж. Об этом заявила заслуженный тренер РФ, региональный координатор федерального проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ» Ольга Павлова, комментируя слова советника Президента Украины.

«Это обычный политический шантаж. Пока МОК беспрекословно раздувал нужную Украине русофобскую истерику, они были для официального Киева самые лучшие люди. Но как только к международным спортивным чиновникам начало, я надеюсь, наконец приходить понимание, что без россиян международный спорт находится в глубокой стагнации, в том числе и Олимпийские игры, как тут же лучшие люди превратились в коррумпированных», — отметила Ольга Павлова.

Кроме того, напомнила она, уже сегодня Польша заявляет о том, что если россияне будут допущены к квалификации, то они создадут коалицию стран, которые будут бойкотировать Олимпиаду в Париже. И такими заявлениями о бойкоте местные спортивные чиновники, смешивая спорт с политикой, ставят под удар своих собственных спортсменов. Ведь по уставу МОК страна, бойкотирующая Олимпийские игры, автоматически пропускает еще две Олимпиады.

«Напомню, что московские Олимпийские игры 1980 года бойкотировали 65 государств, включая США. Тем не менее на ней было поставлено 70 олимпийских и 36 мировых рекордов. И многие спортсмены Запада в последствии сильно жалели, что не приняли в ней участие», — подчеркнула Ольга Павлова.