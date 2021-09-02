Ольга Павлова обсудила с активистами движения «Старшее поколение» меры соцполитики

Фото: пресс-служба депутата Госдумы Ольги Павловой

Депутат Государственной Думы, заслуженный тренер России, посол ГТО Ольга Павлова на казанском стадионе «Трудовые резервы» встретилась с активистами движения «Старшее поколение». Она обсудила с ними меры социальной политики, направленные на поддержку пенсионеров, сообщает пресс-служба парламентария.

Впрочем, беседе предшествовали занятия спортом. Сначала состоялась разминка, после чего пенсионеры начали сдавать нормативы ГТО.

«Получилась интересная коллективная акция. Большинство из присутствующих пожилых людей уже имеют серебряные или золотые значки ГТО, но у многих изменилась возрастная ступень, и они пришли вновь сдавать нормативы комплекса ГТО. Здорово, что наше старшее поколение такое активное, они не стареют — ни душой, ни телом», — заметила Ольга Павлова.

После завершения спортивной части мероприятия участники встречи обменялись мнениями в части реализации социальной политики для граждан старшего поколения, развитию спортивной инфраструктуры и другим вопросам. В частности, обсуждались проекты «Демография», «Спорт норма жизни» и «Активное долголетие».

«Конечно, многое уже делается государством, например, строятся хорошие спортивные сооружения, но есть моменты, которые нужно докрутить. Многие их них вошли в народную программу „Единой России“. К примеру, социальное бесплатное время для пенсионеров, когда они могут посещать спортивные объекты бесплатно. Или льготные условия для проведения соревнований пенсионерам», — прокомментировала состоявшееся обсуждение депутат.

Павлова также заявила, что забота о людях пожилого возраста — это один из главных приоритетов для государства и партии «Единая Россия». В этом контексте она напомнила, что сегодня началось начисление единоразовой денежной выплаты представителям всех категорий пенсионеров. Ранее соответствующее поручение дал Президент РФ Владимир Путин.

Кроме того, парламентарий добавила: «Также люди старшего поколения очень просят, чтобы в парках организовали танцы, как это было в советское время. Тогда танцевальные площадки пользовались большой популярностью. Учитывая, как активно сегодня реализуется в Татарстане проект „Комфортная городская среда“, обязательно предложу включить это мероприятие в перечень досуговых мероприятий».