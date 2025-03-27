Павлова о словах Путина про молодежь: Нам очень внимательно надо слушать Президента

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

Член общественной палаты РФ Ольга Павлова отметила, что заявление Президента России Владимира Путина молодежи важно и актуально, как никогда. Таким мнением она поделилась с «Татар-информом».

Напомним, ранее российский лидер сказал, что российской молодежи важно расти на примерах доблести и любви к Родине. Его слова прозвучали во время заседания «Движения первых».

Павлова подчеркнула, что молодежь должна не только знать и беречь нашу историческую память, но и быть всецело вовлечена в разные мероприятия, связанные с восстановлением городов и территорий после боевых действий, в том числе оказанием гуманитарной помощи российским бойцам на СВО и гражданскому населению.

«Молодые люди должны не просто знать историю России. Они должны ощущать себя ее частью. Вносить свой посильный вклад в дело становления будущего России», – добавила Павлова.

По ее мнению, в восстановленных после боевых действий городах должна увековечиваться память о российских бойцах, которые отдали свои жизни за их освобождение. Их именами должны называться улицы, спортивные и жилые комплексы.

«Нам очень внимательно надо слушать нашего Президента. У молодых людей должно быть качественное историческое образование. Которое, в свою очередь, будет формировать сознание молодого поколения, основанное на традициях и ценностях своего народа и своей национальной идентичности», – уверена Павлова.