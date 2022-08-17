Ольга Павлова об Олимпийских играх: «Чистый медальный блеск изрядно попорчен ржавчиной»

Вице-президент Федерации синхронного плавания России, заслуженный тренер РФ Ольга Павлова заявила о превращении в последнее время Олимпийских игр в череду скандалов. Таким образом она прокомментировала новость об аресте по подозрению в получении взятки бывшего главы организационного комитета Олимпиады в Токио Хароюки Такахаси.

«Современные Олимпийские игры — это череда бесконечных скандалов: допинговых, финансовых, политических. Поэтому чистый медальный блеск изрядно попорчен ржавчиной. Это, конечно, не добавляет к ним интереса», — поделилась своим видением ситуации спортивный функционер.

По мнению Павловой, с избранием руководителем Международного Олимпийского комитета Хуана Антонио Самаранча начался поворот этой организации в сторону коммерции. За эти сорок с лишним лет МОК превратился в гигантскую корпорацию, которая распоряжается миллиардами долларов.

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

«Начал эту коммерциализацию Самаранч. Первые частные спонсоры появились уже в 1984-м на Олимпиаде в Лос-Анджелесе. Отчасти это требование времени. Откровенный крен олимпизма в сторону шоу-бизнеса и профессионального спорта был неизбежен. Зритель хочет видеть самое лучшее. Он не станет тратить время и деньги на просмотр игр любителей-второразрядников. А не будет зрителя, не заинтересуется и спонсор», — констатировала Ольга Павлова.

Она также указала на тот факт, что Олимпийские игры как явление и вид любительских спортивных соревнований мутировали вместе с развитием современных подходов к организации спорта, информационных технологий и менеджмента. Всё это означает смерть прежней олимпийской модели Пьера де Кубертена.

«Особенно в глаза бросается организационная гигантомания и пафос организаторов. Например, в Рио сейчас большинство спортивных олимпийских объектов простаивают, никому не нужные. Бразильцы просто не знают, что с ними делать», — подытожила Ольга Павлова.