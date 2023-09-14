Ольга Павлова об обращении Раиса РТ: Послание Госсовету не оставило никого равнодушным

В этом году Раис Татарстана Рустам Минниханов необычно начал свое послание Государственному Совету РТ — с обращения и слов благодарности героям Отечества. В результате не осталось равнодушных не только в зале, но и у экранов телевизоров. Таким мнением с «Татар-информом» поделилась заслуженный тренер России, координатор партийных проектов «Детский спорт», «Спорт без границ» и «Моя карьера с Единой Россией», член регионального совета сторонников «Единой России» в РТ Ольга Павлова.

«Послание Раиса Татарстана Госсовету — это вектор, четкие ориентиры для нашей работы. Самое главное, что он начал с благодарности героям Отечества. Думаю, что не только в зале, но и по ту сторону экрана не было равнодушных. Сегодня мы должны консолидироваться и идти вперед вместе», — заявила собеседница агентства.

Она подчеркнула, что очень своевременно был объявлен Год научно-технологического развития, так как, по ее мнению, в условиях беспрецедентного давления на Россию крайне важным становится понятие технологического суверенитета.