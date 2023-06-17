Ольга Павлова об «Играх Дружбы»: Имеющийся в России потенциал нужно использовать

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

Решение Президента России Владимира Путина о проведении параллельно с Олимпиадой российских «Игр Дружбы», прозвучавшее на Петербургском международном экономическом форуме, — очень выверенное и ожидаемое. Об этом заявила заслуженный тренер РФ, региональный координатор проектов партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ» Ольга Павлова.

«Мы ждали этого решения. В России существует отличная спортивная инфраструктура. Огромная команда обученных волонтеров, переводчиков, спортивных менеджеров, сфера бродкастера, у которой большой опыт работы на крупнейших международных турнирах. Этот потенциал, несомненно, нужно использовать», — уверена Ольга Павлова.

Кроме того, специалист отметила, что время проведения «Игр Дружбы» выбрано очень хорошо. Россия планирует провести турнир в сентябре 2024 года. Это даст возможность спортсменам, которые уже стали героями Олимпиады, принять участие и в российских состязаниях.

«Самое главное, что у нас есть отличные болельщики — любители спорта, которые будут поддерживать спортсменов независимо от расовой, этнической и религиозной принадлежности», — резюмировала Ольга Павлова.

Первые летние «Игры Дружбы» должны пройти в Москве, а зимние — в Сочи. Проводить турнир предполагается по олимпийскому циклу: один раз в четыре года.