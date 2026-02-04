Ольга Павлова о заявлении Главы МОК: «Высказывания правильные, но легче никому не стало»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Член Общественной палаты Российской Федерации, советник председателя «Динамо» РТ Ольга Павлова, комментируя заявление президента МОК Кирсти Ковентри о том, что любой спортсмен должен иметь возможность соревноваться без каких-либо ограничений, связанных с политикой, отметила, что от таких многочисленных высказываний пока легче никому не стало.

«Высказывания главы МОК, конечно, правильные. Это то, о чем мы говорили все эти годы после отстранения наших спортсменов. Политика и не должна действовать в качестве рычага шантажа и давления на принятие решений МОК и спортивных федераций. Но пока мы видим, что и после таких высказываний мало что меняется», – поделилась Ольга Павлова с журналистом «Татар-информа».

Также она отметила, что МОК должен влиять на принятие решений по вопросу допуска к олимпийским играм. Но сегодня мы видим, как международные федерации и правительства стран поступают с российскими спортсменами – не допускают к турнирам, не дают возможности пройти часть отбора, не дают визы, чтобы въехать в страну.

«Международное сообщество реагирует на всю эту историю, но пока от этого легче никому не стало. Даже в нейтральном статусе на олимпийские игры допущено всего 13 российских спортсменов. Приходится констатировать факт, что, прогибаясь под политиков, МОК превратился из органа, который принимает решение и контролирует развитие международного спорта, в орган, который просто декларирует намерения. Он не способен бороться и менять политическую ситуацию», – подчеркнула Ольга Павлова.