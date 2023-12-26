Ольга Павлова о законе по любительскому спорту: Это увеличит число и качество турниров

Фото: пресс - служба Ольги Павловой

Президент России Владимир Путин подписал закон, который определяет понятие любительского спорта и делегирует новые полномочия спортивным федерациям планировать и проводить любительские турниры. Заслуженный тренер РФ, член инициативной группы по выдвижению в Президенты Владимира Путина Ольга Павлова отметила, что принятие этого закона откроет новые возможности для развития массового спорта.

«Президент России Владимир Путин неоднократно обозначал в своих выступлениях развитие массового физкультурного движения как приоритет, и теперь поддержка любительского спорта, несомненно, станет частью государственной политики, а новый закон даст новые возможности регионам и муниципалитетам для развитию массового спорта», — уверена Ольга Павлова.

Кроме того, специалист отметила, что внесение в еденный календарный план Минспорта и спортивных федераций любительских соревнований приведет к увеличению их числа.

«Спортсмены, которые в них участвуют, получат право на присвоение знаков отличия и разрядов. Это прежде всего расширит возможности организаторов. Количество любительских турниров будет увеличиваться, а значит, физическая культура и спорт повсеместно станут в России нормой жизни», — убеждена Ольга Павлова.