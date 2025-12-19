Ольга Павлова о выступлении Путина: Вопросы войны и мира – наиглавнейшая тема

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Член Общественной палаты России от Татарстана Ольга Павлова отметила, что в ходе прямой линии главы государства основной темой стали вопросы войны и мира.

«Вопросы войны и мира – наиглавнейшая тема прямой линии Президента России Владимира Путина. Вернувшись с Великой Отечественной войны, ветераны быстро осваивали гражданские специальности. Многие из них в дальнейшем стали выдающимися врачами, спортсменами, артистами, учителями, сотрудниками внутренних органов. Они внесли серьезный вклад в восстановление и развитие экономики послевоенной страны», – заявила Ольга Павлова.

По мнению общественницы, у ветеранов специальной военной операции тоже очень большой потенциал для трудоустройства в широкой сфере деятельности.

«Среди ветеранов есть и те, кто в дальнейшем планирует строить карьеру на руководящих постах. Именно для них и создавалась программа «Время героев». Сомнения при разработке этой программы были. Но когда программа начала приносить первые результаты, стало ясно, что это было очень правильным решением. Благодаря работе руководителей регионов участники программы «Время героев» становятся губернаторами, получают работу в крупнейших компаниях и в администрациях городов и районов», – заметила собеседница агентства.

«Очень хорошо работает программа «Батырлар. Герои Татарстана». Программа успешная, а значит, она будет работать и дальше. И всем губернаторам послан сигнал, что региональные аналоги тоже следует интенсивно развивать. Кроме этого, на особый контроль должны быть взяты меры социальной поддержки ветеранов и их семей», – считает Ольга Павлова.