Ольга Павлова о возрастном цензе для интернета: «Нужна верификация аккаунтов в соцсетях»

Комитет Госдумы рекомендовал принять в первом чтении второй пакет мер против интернет-мошенников, который предусматривает появление детских сим-карт и введение маркировки международных звонков. Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил о необходимости обсуждения возрастного ограничения для доступа в интернет.

Член Общественной палаты Российской Федерации Ольга Павлова поддержала данную инициативу, отметив, что государство должно ужесточить правило поведения в интернете в том числе для несовершеннолетних для того, чтобы защитить их от различных деструктивных явлений, угроз и фейков.

«Разработку действующего законодательства, его настройку к текущей ситуации считаю необходимым. Еще одной важной мерой считаю обязательную верификацию всех аккаунтов в соцсетях. Сегодня миллионы фейковых аккаунтов генерируют миллионы ложных единиц контента, подталкивая несовершеннолетних к деструктивному поведению. Уровень моральной деградации в цифровой среде давно вызывает тревогу, и без жесткого регулирования ситуация будет только ухудшаться. Государство должно действовать решительно и вводить строгие ограничения в интернете в интересах общества и кибербезопасности», – поделилась Ольга Павлова.