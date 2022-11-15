Ольга Павлова о словах главы МОК на G20: «Никто не мешает ему принимать волевые решения»

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

Заслуженный тренер РФ, координатор федерального проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ» в Татарстане Ольга Павлова, комментируя выступление главы МОК Томаса Баха на саммите G20 о необходимости выступления на Олимпийских играх спортсменов всех стран без исключения, отметила, что ему никто не мешает принимать волевые решения.

«Ничто не мешает Томасу Баху самому принимать волевые решения, не поддаваясь политическому давлению. То, что глава МОК призывает все страны деполитизировать спортивное сообщество и таким образом дать еще один шанс миру сохранить незыблемыми принципы олимпийской хартии — это положительная динамика. Мы прекрасно понимаем, кто спонсирует олимпийский комитет, но хочу надеяться, что его спортивное прошлое и критика со стороны многих известных спортсменов всё-таки заставит его делать реальные движения в сторону объединения мирового спортивного движения, потому что сегодня политики привели его на грань развала», — заявила Павлова.

Во время своего выступления глава МОК высказал обеспокоенность тем, что «спорт окончательно станет инструментом для политического воздействия и полностью развалится».