Ольга Павлова о санкциях в отношении Вячеслава Фетисова: «Чушь и лицемерие»

Фото: © пресс-служба Ольги Павловой

Европейский союз в ответ на решение России признать независимость ЛНР и ДНР принял санкции в отношении некоторых депутатов Госдумы РФ, в числе которых оказался и Вячеслав Фетисов.

Координатор федерального проекта ВПП «Единая Россия» «Детский спорт» в Республике Татарстан, заслуженный тренер России Ольга Павлова назвала такое решение коллективного Запада «умопомешательством последней стадии».

«Это действительно умопомешательство последней стадии. Величайший хоккеист мира, посол ООН органичен санкциями в правах на свободное передвижение. Вот наглядная демонстрация лицемерия МОК и западной спортивной дипломатии против человека, который высказал свою активную гражданскую позицию и свое отношение к геноциду населения Донбасса и Луганска. Вся эта санкционная чушь еще раз подталкивает к мысли, что настал момент поменять этот убогий и американизированный миропорядок раз и навсегда», – заявила Ольга Павлова.