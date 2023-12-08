Ольга Павлова о решении Президента РФ участвовать в выборах: «Это то, чего хочет народ»

Фото: пресс - служба Ольги Павловой

Депутат Государственной Думы VII созыва, Координатор партийного проекта «Моя карьера с «Единой Россией» в РТ Ольга Павлова отметила, что решение лидера России Владимира Путина об участии в Президентской компании и его массовая поддержка на выборах станут общей победой россиян.

«Такое решение мог принять только сильный лидер, который необходим России именно сейчас. Я уверена, что это взвешенное решение и Владимир Владимирович делал его опираясь на реальный запрос наших граждан. Учитывая их волю и настрой», - считает Ольга Павлова.

Так же она подчеркнула, что Владимир Путин никогда не избегал ответственных решений и всегда готов действовать в момент исторических вызовов исходя из интересов страны и ее народа. Для этого нужно иметь серьезную жизненную позицию и сильный характер. Что бы в такое непростое время, в условиях международного давления, так эффективно управлять страной.

«Всецело, всем сердцем поддерживаю решение Владимира Путина. Этого ждет народ, не только в России и моем любимом Татарстане, но и все здравомыслящие люди во всем мире. Потому что альтернативы Владимиру Путину, на посту Президента России в данный момент - нет», - резюмировала Ольга Павлова.