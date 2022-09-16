Ольга Павлова о решении исполкома IBU продлить отстранение российских биатлонистов

Фото: пресс - служба Ольги Павловой

Хотя исполком Международного союза биатлонистов (IBU) рекомендовал продлить отстранение российских биатлонистов от международных турниров, единого мнения как у спортивного сообщества, как и у Международного Олимпийского комитета по этому вопросу нет. Об этом заявила заслуженный тренер РФ, координатор федеральных проектов партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ» Ольга Павлова, комментируя итоги прошедшего конгресса IBU.

«IBU рекомендовала продлить мораторий на участие россиян в международных турнирах. Тем не менее то, что такое решение выносят на коллегиальное голосование, говорит о том, что в рядах IBU нет единого мнения по этому вопросу. А есть большой запрос на участие россиян в международных стартах. Потому что участие России в международных турнирах — это конкуренция, зрелищность и развитие этого вида спорта. Теперь, когда каждая из федераций стран мира может принимать самостоятельное решение по допуску российских спортсменов, можно будет увидеть, сколько стран выступают в защиту российского спорта, а у кого антироссийская риторика пока еще затмевает здравый смысл», — поделилась своим видением ситуации заслуженный тренер.

Кроме того, по ее мнению, сам глава МОК Томас Бах, который выступил на открытии конгресса, не смог определиться с собственной позицией относительно допуска россиян.

«Он руководитель МОК и должен был взять на себя ответственность и четко обозначить свою позицию согласно принципам Олимпийской хартии. Но, похоже, он не уверен в своей правоте в этом вопросе, поэтому и старается переложить это непростое решение по допуску россиян на усмотрение спортивного сообщества», — предположила Ольга Павлова.

Сегодня конгресс IBU принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований — до дальнейшего уведомления.