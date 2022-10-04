Ольга Павлова отреагировала на решение FINA об участии мужчин в синхронном плавании

Фото: пресс - служба Ольги Павловой

Заслуженный тренер РФ, координатор федеральных проектов партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ» Ольга Павлова назвала преждевременными решения технического конгресса Международной федерации плавания (FINA) о принятии изменений в правилах судейства, а также об участии мужчин в групповых соревнованиях.

«Российские синхронисты уже много лет лучшие в мире и, бесспорно, являются законодателями моды в этом виде спорта. Представители Федерации синхронного плавания России, в том числе и главный тренер сборной России Татьяна Покровская, участвовали в обсуждении изменений критериев судейства. В связи с введенными коллективным Западом санкциями ни на один международный семинар по обсуждению и поправкам к новым правилам россияне приглашены не были. В итоге FINA были приняты к исполнению недоработанные правила с непонятными критериями оценки, по которым не были проведены даже тестовые соревнования», — заявила Павлова.

При этом, по словам тренера, те изменения в правилах судейства, которые были приняты FINA, просто перечеркивают концепцию развития артистического синхронного плавания, которую предлагала Россия. «Считаю, что сейчас официальный переход судейства на эти правила как минимум преждевременен. Правила очень сложные. Много элементов повышенной сложности добавили и в детские соревнования. Не полностью понятны критерии оценки. Даже опытнейшие судьи не знают, во сколько оценивается тот или иной измененный технический элемент. В новых правилах практически отсутствует оценка артистичности и в основном добавлена техническая сложность. Не судятся связки после выполнения элементов. Многие нюансы абсолютно не учтены в новой трактовке правил», — убеждена она.

На вопрос об официальном допуске мужчин к участию в групповых соревнованиях Павлова сказала: «В целом я за присутствие мужчин в синхронном плавании. В России многое делается, чтобы мужское синхронное плавание развивалось. Впервые на международном турнире „Игры дружбы“, который проходил в Казани, в программу синхронного плавания было введено мужское соло в технической и произвольной программе».

«Но опять же, я считаю, что официально включать мужчин в групповые упражнения на уровне FINA было преждевременно. Для такого решения как минимум в большинстве национальных федераций должны быть подготовлены спортсмены хорошего уровня, как, скажем, россиянин Александр Мальцев, а таких в мире практически нет. Нужно время для подготовки спортсменов. А поставить мужчину несоответствующего уровня в женскую сбалансированную группу — это гарантированно получить невысокие оценки и потерять зрелищность», — заключила заслуженный тренер РФ.