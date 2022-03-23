Ольга Павлова о разрыве Speedo контракта с Рыловым: Без плавок точно не останется

Фото: пресс - служба Ольги Павловой

Торговая марка Speedo разорвала контракт с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Рыловым из-за посещения пловцом мероприятия в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с РФ, которое прошло в Москве 18 марта. Заслуженный тренер РФ, вице – президент федерации синхронного плавания России Ольга Павлова назвала подобное решение компании - верхом абсурда.

«Абсурдность некоторых решений не знает границ. Как будто они являются участниками фантасмагорического соревнования, где победитель тот, кто наберет больше очков в гонке по уничтожению российского спорта», - сыронизировала Ольга Павлова.

По ее мнению, такая реакция руководства британской фирмы на гражданскую позицию российского спортсмена уже не сильно удивляет. В его рекламном контракте вряд ли прописаны санкции за участие в концертах в поддержку своей страны. Юристы должны разобраться в этом вопросе. Но что неприятно удивило спикера, так это реакция Международной федерации плавания (FINA), руководство которой сообщило, что опечалено этим случаем и заявило о начале расследования по поводу поддержки спортсменом «военной спецоперации» на Украине.

«Чем опечалены? Тем, что человек – патриот своей страны? Тем, что он пришел поддержать свою родину и, как и большинство его соотечественников, желает скорейшего мира и спокойной жизни людям, которых на протяжении восьми лет унижают и уничтожают на территории Украины?» - раскритиковала данное решение FINA Ольга Павлова.

Спикер подчеркнула, что компания Speedo — не единственный производитель товаров для плавания. Такие же есть и в дружественных России странах.

«Настало время российским компаниям плотнее заняться разработкой и производством спортивной одежды, а двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов точно не останется без контрактов других фирм и уже тем более - без плавок», - резюмировала Ольга Павлова.

А сегодня стало известно, что Евгений Рылов сам отказался ехать в Будапешт, на чемпионат мира по водным видам спорта, объясняя это своей гражданской позицией.