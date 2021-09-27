Павлова рассказала о работе над новым профстандартом в сфере дошкольного образования

В День работников дошкольного образования депутат Госдумы Ольга Павлова рассказала о разработке нового профессионального стандарта в этой сфере.

Она сообщила, что в этом месяце Правительство утвердило план мероприятий по реализации Концепции демографической политики Российской Федерации до 2025 года.

«Один из пунктов касается создания условий для повышения качества оказания услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, а также принятия профессионального стандарта „Помощник воспитателя“», — пояснила парламентарий.

По ее словам, план мероприятий пока только запущен в работу, поэтому говорить предметно о сути профстандарта еще рано: «Министерство просвещения России должно внести свои предложения. Эти предложения будут переданы в Минтруд России, в ведомстве которого и находятся вопросы разработки профстандартов».

Депутат подчеркнула, что Президентом России Владимиром Путиным своевременно были поставлены задачи по созданию условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет и созданию центров раннего физического развития детей до 2024 года.

«Духовный и физический потенциал ребенка открывается именно в детстве, поэтому вероятно, что в обязанности помощника воспитателя будут входить психолого-педагогическая, методическая и консультативная помощь», — уверена Ольга Павлова.

Кроме того, она считает, что в вопросах воспитания, необходимо усилить диалог с родителями. Большую помощь в этом могут оказать именно помощники воспитателей. А создаваемый профстандарт раскроет, какими именно компетенциями должен обладать помощник воспитателя, за что он отвечает, какими навыками должен обладать и какое у него должно быть образование.