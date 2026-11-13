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На главную ТИ-Спорт 13 ноября 2026 13:19

Ольга Павлова о присвоении спортивных разрядов: Убирать лишнюю бюрократию

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Ольга Павлова о присвоении спортивных разрядов: Убирать лишнюю бюрократию
Фото: пресс-служба ФСО «Динамо» РТ

На заседании Совета по развитию физической культуры и спорта Президент России Владимир Путин резко раскритиковал правило о подтверждении звания кандидата в мастера спорта раз в три года, назвав его абсурдным.

Комментируя данное заявление, член Общественной палаты РФ от РТ и советник председателя ФСО «Динамо» РТ Ольга Павлова отметила, что это решение давно назрело. На ее взгляд, существующая система является тормозом для развития как массового спорта, так и самой системы спортивной подготовки в Российской Федерации.

«Принцип „Выполнил норматив – получил соответствующий разряд“ – основа спортивного честолюбия. Он убирает лишнюю бюрократию, которая, в свою очередь, снижает мотивацию. Спортсмен должен выходить с соревнований уже с новым разрядом, а не с папкой бумаг для хождения по инстанциям для его присвоения», – считает Ольга Павлова.

Кроме того, заслуженный тренер РФ заметила, что Правительство страны подготовит нормативно‑правовые акты о предоставлении доступа к итоговым протоколам мероприятий и автоматическому присвоению спортивных разрядов сразу после выступления спортсменов на соревнованиях – без необходимости подачи дополнительных документов. Также должна быть обновлена нормативно‑правовая база по реестру организаторов и статусу судей.

#Ольга Павлова
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