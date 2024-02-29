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Ольга Павлова о послании Президента: Впечатлила презентация новых социальных проектов
Член Общественной палаты Татарстана и заслуженный тренер РФ Ольга Павлова поделилась мнением о содержании послания Федеральному Собранию, с которым сегодня выступил Президент России Владимир Путин.
«Несмотря на внешние вызовы, Россия развивается по своему сценарию, и общественная поддержка нашего Президента Владимира Путина сегодня очень большая. В основу его обращения положены общественные потребности и инициативы. Россия социальное государство, где основа жизни — семья. Большая многодетная семья должна стать нормой», — заметила собеседница агентства.
«Очень впечатлила сегодня презентация новых проектов — „Семья“ и „Продолжительная и активная жизнь“. Впечатляют и огромные меры предложенной Президентом поддержки семьи и социальной сферы. Продлевается семейная ипотека. Продлевается и увеличивается налоговый вычет для многодетных семей и маткапитал. Вводится новая национальная программа по охране материнства», — отметила Павлова.
«Говоря о физкультуре и спорте, Президент РФ подчеркнул, что необходимо поощрять людей, которые регулярно занимаются физкультурой и спортом. Для этого введен налоговый вычет для всех, кто успешно сдает нормативы ГТО и плановую диспансеризацию. За счет федеральных ресурсов будут построены дополнительно новые спортивные объекты. Особо отметил Президент, что условия для занятий спортом должны быть во всех образовательных учреждениях», — добавила она.
«Хочу отметить и новый национальный проект „Кадры“, который должен объединить в одну логистическую цепь все наши учебные заведения школы, техникумы и вузы для усиления профподготовки и правильного выбора молодежью своей профессии», — заключила Ольга Павлова.
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