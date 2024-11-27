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Общество 27 ноября 2024 16:50

Ольга Павлова о геноциде советского народа в годы войны: Преступление без срока давности

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Ольга Павлова о геноциде советского народа в годы войны: Преступление без срока давности
Фото: пресс-служба Ольги Павловой

Геноцид советского народа нацистами является преступлением без срока давности. Такая оценка должна быть незыблемой в законодательстве Российской Федерации и в системе международного права. Об этом заявила заместитель председателя экспертного совета Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, член общественной палаты РФ от Татарстана Ольга Павлова.

«Геноцид советского народа нацистами является преступлением без срока давности, такая оценка должна быть незыблемой в законодательстве Российской Федерации и в системе международного права. Не подлежит сомнению то, что нацисты готовили колонизацию земель Советского Союза. Подготовленный нацистами план „Ост“ предполагал депортацию или уничтожение свыше 80% населения», — сказала она.

Ранее комитет рекомендовал принять в первом чтении проект базового закона об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны. Документ законодательно закрепит понятие геноцида советского народа, регламентирует порядок захоронения его жертв, обеспечение сохранности таких захоронений, введет понятие пособников фашистской Германии.

«После принятия данной рекомендации пособниками фашистской Германии могут быть не только физические лица, но и страны, организации. Принятие данного закона давно назрело. Мы не должны замазать память о советском солдате-освободителе. Вдвойне ценно, что такие законодательные инициативы принимаются в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, данное событие мы будем праздновать в 2025 году», — поделилась с журналистом «Татар-информа» Ольга Павлова.

Закон ступает силу с 1 января 2025 года.

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