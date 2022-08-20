Ольга Павлова о допинг-скандале в Норвегии: На воре и шапка горит

Заслуженный тренер РФ, вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Павлова прокомментировала информацию о возможном отстранении норвежских спортсменов Всемирным антидопинговым агентством (WADA) от Олимпиады за нарушение антидопингового кодекса.

Закон страны не предусматривает тестирование спортсменов от 15 до 18 лет без согласия их родителей. Поэтому в течение последних двух лет у них практически не проводилось тестирования.

«Норвежские СМИ просто третировали нашу лыжную команду на Олимпиаде-2022. Кричали, что русским не место на Олимпийских играх. После чего Президент российской Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе совсем перестала общаться с норвежскими журналистами. Хотя у норвежских лыжников тоже много было проблем в прошлом. Об этом же никто из российских спортсменов или журналистов в таком тоне не высказывался», — отметила Ольга Павлова.

Также она напомнила, что те же норвежские СМИ сыграли не последнюю роль в раскручивании допинг-скандала с российской фигуристкой Камилой Валиевой.

«Именно норвежские журналисты инициировали повышение возрастного ценза у фигуристок для допуска на взрослые турниры. А теперь получается, что у них в родном доме допинг-скандал. Ну, на воре и шапка горит. А главное — как могло так получиться, что подобное несоответствие норвежского законодательства и антидопингового кодекса было замечено WADA и МОК только сейчас. Большой вопрос», — подчеркнула Ольга Павлова.