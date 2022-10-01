Ольга Павлова о донецких спортсменах: «Для нас это давно уже близкие и родные люди»

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

Заслуженный тренер РФ, координатор федеральных проектов партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ» Ольга Павлова прокомментировала заявление вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко о том, что почти 800 спортсменов из четырех новых субъектов Федерации уже тренируются в России. По ее словам, Татарстан уже долгое время поддерживает команду синхронного плавания из Донецкой республики.

«Уже с 2019 года в Татарстан мы приглашаем на сборы команду синхронисток Донецкой народной республики под руководством тренера Ольги Артеменковой. Две спортсменки из этой команды уже стали учащимися казанской „Школы Покровской“. Одной из них, Виктории Хорош, в прошлом году присвоили звание мастера спорта. В этом году команда на „Играх дружбы“ завоевала три бронзовые медали», — заметила собеседница агентства.

Кроме того, Павлова рассказала, что в этом году прошла отбор в «Школу Покровской» еще одна донецкая спортсменка — Лиза Серобабина, девочка с непростой судьбой. Ее отец погиб в рядах Народной милиции ДНР. Девочка сразу влилась в коллектив, она очень работоспособная, добавила заслуженный тренер.

В Донбассе всегда была сильная школа синхронного плавания. Воспитанница этой школы Марина Голадкина, неоднократная олимпийская чемпионка, сегодня выступает за сборную России, уточнила спортивный функционер.

«Донецкая команда приезжает в Татарстан на различные спортивные мероприятия несколько раз в год. При этом все затраты на дорогу, проживание и питание Федерация синхронного плавания Татарстана берет на себя. Для нас это давно уже близкие и родные люди», — заключила Ольга Павлова.