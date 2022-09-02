Ольга Павлова о дисквалификации: «Почему вопросы ко мне возникли спустя десять лет?»

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

Сегодня стало известно, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало заслуженного тренера РФ Ольгу Павлову, вице-президента Федерации синхронного плавания России, на два года за приобретение запрещенных антидопинговым кодексом веществ. Спортивный и общественный деятель прокомментировала «Татар-информу» возникшую ситуацию.

«За всю историю моей тренерской карьеры мои ученики не подвергались дисквалификации, и ни они, ни я не имели претензий со стороны антидопинговых организаций. Конечно, есть много вопросов к самому документу и к РУСАДА, почему вопросы ко мне возникли спустя десять лет после того, как я прекратила тренерскую деятельность», — подчеркнула Ольга Павлова.

«В документе идет ссылка на приказы №307 от 2011 года и №464 от 2021-го Министерства спорта России, которые якобы регламентируют антидопинговые правила. На самом деле эти приказы нелегитимны. Один не был опубликован, а второй не прошел регистрацию в Минюсте, что является грубейшим нарушением действующего законодательства РФ. Мною направлено заявление в Генеральную прокуратуру, которая начала служебную проверку», — добавила спортивный функционер, усомнившись в юридической базе касающегося ее решения.

Павлова также увидела в предложенном пути решения ее проблемы необходимость устанавливать дополнительные контакты с представителями стран, признанных недружественными.

«Но меня особо настораживает то, что в этих документах говорится: срок дисквалификации может быть сокращен или нивелирован, если я начну сотрудничать с организацией WADA, штаб-квартира которой находится в Канаде. И руководит этой организацией гражданин Польши, господин [Витольд] Банька. Я думаю, что компетентные органы ответят на все поставленные вопросы», — заметила она.

Ранее РИА Новости рассказало, сославшись на информацию РУСАДА, что Ольга Павлова, «являясь тренером по легкой атлетике, приобрела у другого тренера по легкой атлетике сильнодействующие субстанции, запрещенные в спорте».

Распространявший запрещенные вещества специалист ранее был дисквалифицирован РУСАДА на четыре года и привлечен к уголовной ответственности. Дисквалификация самой Павловой отсчитывается с 4 августа 2022 года.