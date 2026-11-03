news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 3 ноября 2026 12:07

Ольга Павлова о бойкоте спонсора ЧМ по хоккею: Найдутся люди с трезвым расчетом

Читайте нас в
Ольга Павлова о бойкоте спонсора ЧМ по хоккею: Найдутся люди с трезвым расчетом
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

CAS удовлетворил апелляцию ФХР и обязал международную федерацию обеспечить участие российских команд в соответствующих турнирах сезона‑2026/2027. Однако ИИХФ может организационно препятствовать возвращению российских сборных на международные турниры, несмотря на это решение.

Кроме того, к бойкоту присоединились и финансовые организации, работающие с организаторами. Крупный спонсор чемпионата мира по хоккею, который поддерживал турнир с 1989 года, уже разорвал контракт после допуска сборной России, объяснив свое решение протестом.

Член Общественной палаты РФ, советник председателя ФСО «Динамо» РТ Ольга Павлова назвала подобное решение спекуляцией и русофобским сговором.

«Безусловно, такое решение суда вызвало огромную волну русофобии. К этой волне подключились и главы государств, и представители различных международных организаций, в том числе крупные спонсоры. Конечно, инвесторы могут отказаться от участия. Но они потеряют большие деньги – и те, что связаны с трансляциями, и те, что относятся к контрактам, которые они уже заключили несколько лет назад. Если контракт подписан и затем разорван, будут начислены большие неустойки. Но я не думаю, что чемпионат мира сильно пострадает из‑за отказа пары спонсоров. Найдутся люди с холодной головой и трезвым расчетом, умеющие считать деньги и руководствующиеся правилами большой игры», – отметила Ольга Павлова.

#хоккей #Ольга Павлова
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Стала известна причина смерти девочки, которой стало плохо в лагере в Бугульме

3 ноября 2026
Сильный туман сняли на видео в Казани

Сильный туман сняли на видео в Казани

2 ноября 2026
Новости партнеров