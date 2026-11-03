Ольга Павлова о бойкоте спонсора ЧМ по хоккею: Найдутся люди с трезвым расчетом

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CAS удовлетворил апелляцию ФХР и обязал международную федерацию обеспечить участие российских команд в соответствующих турнирах сезона‑2026/2027. Однако ИИХФ может организационно препятствовать возвращению российских сборных на международные турниры, несмотря на это решение.

Кроме того, к бойкоту присоединились и финансовые организации, работающие с организаторами. Крупный спонсор чемпионата мира по хоккею, который поддерживал турнир с 1989 года, уже разорвал контракт после допуска сборной России, объяснив свое решение протестом.

Член Общественной палаты РФ, советник председателя ФСО «Динамо» РТ Ольга Павлова назвала подобное решение спекуляцией и русофобским сговором.

«Безусловно, такое решение суда вызвало огромную волну русофобии. К этой волне подключились и главы государств, и представители различных международных организаций, в том числе крупные спонсоры. Конечно, инвесторы могут отказаться от участия. Но они потеряют большие деньги – и те, что связаны с трансляциями, и те, что относятся к контрактам, которые они уже заключили несколько лет назад. Если контракт подписан и затем разорван, будут начислены большие неустойки. Но я не думаю, что чемпионат мира сильно пострадает из‑за отказа пары спонсоров. Найдутся люди с холодной головой и трезвым расчетом, умеющие считать деньги и руководствующиеся правилами большой игры», – отметила Ольга Павлова.