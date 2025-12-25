Ольга Павлова: «Нужно разобраться с мутными схемами стартовых взносов на соревнованиях»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Одно из поручений Президента России Владимира Путина по итогам заседания Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта: обеспечить несовершеннолетним спортсменам бесплатное участие в соревнованиях на спортивные разряды. Член Общественной палаты Российской Федерации, советник председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ, заслуженный тренер РФ Ольга Павлова отметила это поручение как очень своевременное и злободневное.

«Вопрос поборов с родителей юных спортсменов, особенно на официальных соревнованиях, назрел давно. Недопустимо платить стартовые взносы за участие несовершеннолетних спортсменов на официальных турнирах, таких как например региональные соревнования официальные чемпионаты и первенство страны», – поделилась с журналистом «Татар-информа» Ольга Павлова.

Также она отметила и зональные соревнования и турниры, входящие в единый календарный план, под которые уже выделяется государственное финансирование.

«Возникают вопросы о правомерности этих сборов, на что тратят собранные деньги. Конечно, от таких мутных схем родителей юных спортсменов нужно освободить», – заключила Павлова.