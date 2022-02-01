Ольга Павлова: Нужно привлекать государственно-частное партнерство в спортивную отрасль

Фото: Ольга Павлова

Правительство России выделило на создание модульных спортзалов и «умных» спортплощадок в Татарстане 100 млн рублей. Соответствующее распоряжение за подписью главы Кабмина Михаила Мишустина было опубликовано 30 января. Заслуженный тренер России, координатор региональных проектов партии «Единая Россия», «Детский спорт» и «Спорт без границ» Ольга Павлова рассказала, как может работать в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта» государственно-частное партнерство.

«Настало время для привлечения государственно-частного партнерства в спортивную отрасль. Благодаря такому партнерству можно создавать современные инфраструктурные объекты, сокращая расходы бюджета», — уверена Ольга Павлова.

Она отметила, что Правительством России поставлена задача, чтобы к 2030 году доля людей, регулярно занимающихся спортом, увеличилась до 70%. Для этого необходимо увеличение количества площадок для занятий физической культурой. И в этом направлении государственно-частное партнерство является одним из приоритетов развития спортивной отрасли на ближайшее десятилетие. Но это станет возможным только в том случае, когда обе стороны будут понимать, как работает этот механизм. Нередки ситуации, когда в регионе существует лишь базовое представление о государственно-частном партнерстве. Отсюда и сложности с его применением в отрасли.

«Сегодня уже запущена отдельная платформа, на которой публикуется вся информация о возможностях государственно-частного партнерства в индустрии спорта. Такой ресурс позволит увеличить количество запускаемых проектов. Кроме того, налаженный механизм и донастроенная система позволят еще сильнее развить спортивную инфраструктуру в Российской Федерации», — считает Ольга Павлова.

Она напомнила, что Татарстан — один из лидеров применения новых тенденций в строительстве спортивных объектов. Республика стала одним из первых регионов в России, кто создал такой объект в рамках государственно-частного партнерства.

«Это спортивно-оздоровительный комплекс „Клеверспорт“ в Набережных Челнах площадью порядка 6 тысяч кв. метров. Сегодня в совместной работе с государственно-частным партнерством находится около 6–7 спортивных объектов, но мы не останавливаемся. Республика изучает существующую практику, чтобы выбирать наиболее перспективные идеи для реализации», — пояснила Ольга Павлова.

Она добавила, что Министерства спорта России начал новый федеральный проект «Бизнес-спринт», в рамках которого и на условиях государственно-частного партнерства будет создана в шаговой доступности необходимая спортивная инфраструктура в городах и селах. В республике уже запланировано строительство модульного спортзала и «умной» спортплощадки в 2022–2023 годах.