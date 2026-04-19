19 апреля 2026

Ольга Павлова: «Нужно инициировать проведение в Дубае Игр ГТО»

Ольга Павлова: «Нужно инициировать проведение в Дубае Игр ГТО»
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

В Дубае прошла сдача норм комплекса ГТО. В тестирования приняли участие более 80 граждан России, а также иностранцы. Член общественной палаты РФ, советник председателя ФСО «Динамо» РТ, посол ГТО Ольга Павлова отметила что это первый опыт тиражирования уникального российского спортивного комплекса за рубежом.

«Осуществилась отличная идея транслировать положительный российский опыт развития массового вида спорта на международном уровне. ГТО – это уникальный российский комплекс. Практически олицетворение российского массового спорта.» – поделилась с «Татар-информ» Ольга Павлова.

Также она напомнила, что в Дубае в 2024 году открылась Международная школа «Бела-Сити». Это татарстанский проект и на ее площадке вполне можно было бы проводить различные спортивные активности. «Как посол ГТО я буду продвигать инициативу в дальнейшем проводить на этой международной площадке подготовку и сдачу нормативов комплекса и проведение там Игры ГТО», – отметила Ольга Павлова.

В топе
«Нам нравится русский язык»: в Татарстане написали «Тотальный диктант» о бабушке Пушкина

«Нам нравится русский язык»: в Татарстане написали «Тотальный диктант» о бабушке Пушкина

18 апреля 2026
Фазлеева: Участием в «Тотальном диктанте» привлекаем внимание к русскому языку

Фазлеева: Участием в «Тотальном диктанте» привлекаем внимание к русскому языку

18 апреля 2026
