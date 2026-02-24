Ольга Павлова: Нужен единый социальный стандарт поддержки детей погибших военнослужащих

Ольга Павлова

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Член Общественной палаты России от Татарстана Ольга Павлова, комментируя итоги встречи Президента РФ Владимира Путина с вдовами погибших военнослужащих Сил специальных операций, отметила высокую осведомленность главы государства об их повседневных семейных проблемах.

«Конечно, надо иметь большое мужество, чтобы встретиться лицом к лицу с вдовами погибших на СВО военнослужащих. Этот разговор показал, что Президент России прекрасно знает повседневные проблемы и запросы их семей. А также постоянно требует от представителей всех уровней власти уделять максимальное внимание решению возникающих вопросов, делая поддержку детей погибших военнослужащих общегосударственным делом», – заметила в разговоре с журналистом «Татар-информа» Ольга Павлова.

При этом, по мнению собеседницы агентства, сегодня в России должен действовать единый социальный стандарт, касающийся детей погибших военнослужащих.

«В эту программу должны входить: доступность качественного образования, летний детский отдых, бесплатное питание и занятия спортом, а также многое другое. Вся эта единая система социального блока должна заработать. И самое главное – это, конечно, мероприятия по увековечиванию памяти о героях. Это и мемориальные комплексы, и парты героев, спортивные турниры памяти этих героев, смотры военной патриотической песни, визитные карточки школ, которым присваиваются имена павших героев. Дети должны гордиться своими отцами», – выразила уверенность Ольга Павлова.