Ольга Павлова: необходимо ввести обязательную регистрацию домашних животных

Во Всемирный день бездомных животных депутат Госдумы от Татарстана Ольга Павлова посетила Зеленодольский приют для бездомных животных «Кот и Пес».

Ольга Павлова посетовала на то, что большое количество питомцев после дачного сезона остаются брошенными.

Она отметила, что отношение хозяев к домашним животным должно регулироваться на законодательном уровне: «Начало этому уже положено. В текущем созыве Государственной Думы появилось развернутое законодательство, защищающее братьев наших меньших: начиная от поправок в Конституцию, базового закона об ответственном обращении с животными и до поправок в уголовный, административные кодексы, которые вносятся по сей день».

Ольга Павлова подчеркнула, что на сегодняшний день остро стоит необходимость создания системы учета, то есть введения обязательной регистрации домашних животных.

«Это подтверждает и руководитель приюта „Кот и Пес“ Альберт Галиев. Многие животные становятся бездомными из-за безответственных владельцев: люди взяли к себе питомца, например, на лето, а осенью выбросили. Идентифицировать таких владельцев поможет система учета. Но важно, чтобы учет и маркировка были бесплатными», — сказала парламентарий.

«Часть предложений уже включена в народную программу, остальные возьму в работу», – добавила Ольга Павлова, комментируя разговор с Альбертом Галиевым.