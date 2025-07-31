Ольга Павлова: В экстренных ситуациях необходим общий регламент работы авиакомпаний

Координационный совет при Общественной палате по развитию туризма, индустрии гостеприимства и отдыха РТ предложил выработать общий регламент действий всех авиакомпаний и служб аэропортов в экстренных ситуациях.

Недавняя хакерская атака на «Аэрофлот», когда произошли сбои в работе информационных систем, повлекла собой отмену более 50 рейсов. Аэрофлот смог стабилизировать работу в течение короткого времени, но в эти критические часы было непонятно как себя вести ни пассажирам, ни службам аэропорта.

«Надо выстроить единый алгоритм действий для всех авиакомпаний при любых задержках, отменах, сбоях в авиасообщении, который будет понятным для служб аэропортов и пассажиров. Пока каждая авиакомпания решает эти вопросы по-своему», – высказала свое мнение Член Общественной палаты РФ, участник Комиссии по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Ольга Павлова.

Она отметила, что система должна быть основана на социальной защите и информированности граждан.

«В приоритете в данных ситуациях – уязвимые категории, лица старшего поколения, родители с детьми и инвалиды. А также российские граждане, находящиеся за рубежом или иностранные граждане, находящиеся в России», – заключила Павлова.