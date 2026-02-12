Ольга Павлова: Нельзя использовать спорт в политических интересах узкого круга людей

Фото: t.me/olgapavlovatatarstan

Член Общественной палаты Российской Федерации, советник председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ, Заслуженный тренер РФ Ольга Павлова считает абсолютно справедливым решение МОК о дисквалификации украинского спортсмена, скелетониста Владислава Гераскевича за отказ соблюдать правило 50 Олимпийской хартии.

«Правило 50 Олимпийской хартии служит основой для защиты нейтралитета спорта и Олимпийских игр. Украинские атлеты, даже не претендующие на попадание в тройку лучших, просто продолжают провоцировать международное олимпийское сообщество», – поделилась с журналистом «Татар-информа» Ольга Павлова.

Также она отметила, что до дисквалификации МОК сделал предупреждение Гераскевичу. Организаторы указали на неприемлемость его выступления в шлеме с фотографиями погибших спортсменов, так как это является нарушением правил Олимпийской хартии, касающихся выражения политических и религиозных взглядов на время проведения соревнований на определенной территории. В свою очередь МОК разрешил спортсмену, в виде исключения, надеть черную траурную повязку, но украинский спортсмен продолжил провокации, снова использовав шлем.

«Олимпийскому комитету давно пора навести порядок и не допускать нарушения условий требования хартии при проведении олимпийских игр, также проводить политику непринятия таких историй на других спортивных площадках. Нельзя использовать спорт в политических интересах узкого круга людей», – подчеркнула Ольга Павлова.