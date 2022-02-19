Ольга Павлова не согласилась со словами главы МОК об отношениях Тутберидзе и Валиевой

фото: пресс-служба Ольги Павловой

Заслуженный тренер России, вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Павлова не согласилась с главой МОК Томасом Бахом, раскритиковавшим тренера Этери Тутберидзе за недостаточно теплое отношение к Камиле Валиевой после провального проката фигуристки.

По его словам, вместо того что бы обнять и успокоить фигуристку она сказала своей подопечной только одну фразу: «Почему ты перестала бороться вообще? Ну объясни». По словам главы МОК, это шокирующая ситуация, показывающая холодность тренера.

«Я не соглашусь со словам главы МОК Томаса Баха в адрес команды Этери Тутберидзе относительно отношения к Камиле Валиевой. Фигуристка, конечно, морально устала. Но я уверена, что вся команда в процессе разбирательства защищала Камилу. Почему никто не говорит, как устала Этери Тутберидзе? Она привезла не одну спортсменку. Она за всех них несет ответственность. Ответы на обвинения, работа с судами и ночные заседания — через все это прошла вся команда, включая юристов и главу Олимпийского комитета России Станислава Позднякова. При этом Тутберидзе еще успевала тренировать и принесла медали России», — считает Ольга Павлова

Также она высказала мнение, что Олимпийские игры — это не площадка для разжигания межнациональной розни. Изначально на время проведения Олимпиады прекращались все войны, и необходимо к этому возвращаться.