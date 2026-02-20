Ольга Павлова: «Не надо превращать Олимпиаду в политический перфоманс»

Ольга Павлова

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Член Общественной палаты Российской Федерации, советник председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ, заслуженный тренер РФ Ольга Павлова считает, что очередной демарш украинских чиновников, угрожающих бойкотом Паралимпиады из-за допуска российских спортсменов с флагом и гимном, – не более чем политический перфоманс.

«Эти многократные усилия украинской команды превратить Олимпиаду в площадку для политических перфомансов ни приведут к нужному им эффекту. Все это только мотивирует наших спортсменов на борьбу», – выразила уверенность в разговоре с корреспондентом «Татар-информа» Ольга Павлова.

По мнению общественницы, единственное, о чем сейчас надо думать, – это не действия политических провокаторов, а российские спортсмены, которые давно не выступали на таких международных турнирах. Они были ущемлены в правах, и, конечно, возвращение – это серьезное испытание и большой стресс для них.

«Наши ребята давно не выступали на таких международных турнирах, были ущемлены в своих правах, и, конечно, для них сейчас это серьезное испытание и большой стресс. Они мужественные люди, и у них все получится», –заключила Ольга Павлова.