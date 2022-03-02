Ольга Павлова назвала приоритетные задачи российского спорта в новых реалиях

Фото: ИА «Татар-информ»

Исполком Международного Олимпийского комитета рекомендовал запретить участие спортсменов из России и Беларуси в международных турнирах и указал на нежелательность проведения соревнований на территории РФ. Международные спортивные федерации поддержали эту рекомендацию соответствующими санкциями. Заслуженный тренер РФ, вице-президент Федерации синхронного плавания России, посол ГТО Ольга Павлова, отталкиваясь от новых реалий, назвала приоритетные задачи, которые необходимо решить российскому спорту на сегодняшний день.

«Нужно оценить юридическую сторону решений, которые принимаются МОК и международными спортивными федерациями о переносе всех запланированных международных турниров с территории России, проанализировать содержание контрактов и обеспечить максимальную возможность компенсаций и возврата средств, которые уже были потрачены на их проведение. Большое количество закупок и заключенных контрактов уже проведено», — заявила Ольга Павлова.

По мнению спортивного функционера, после такой ревизионной работы необходимо принять решение о выплате компенсаций организаторам и подаче исков в международный Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу легитимности принятия подобных решений.

Второй по значимости задачей Ольга Павлова назвала восстановление права спортсменов участвовать в международных соревнованиях.

«Нарушен основной олимпийский принцип — равные права спортсменов и недопущение дискриминации по политическим и национальным признакам. Нужно совместно с Олимпийским комитетом России, если необходимо через Спортивный арбитражный суд, обеспечить возврат российских спортсменов на международную арену», — подчеркнула Ольга Павлова.

Кроме того, необходимо перейти на новый формат проведения российских соревнований, изменив их положения и сделав доступными для спортсменов из дружественных России стран группы БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества, что позволит наделить их международным статусом. Тем более что опыт подобной работы уже имеется — в Казани в 2021 году прошли I Игры стран СНГ.

«В отношении синхронного плавания такая работа уже ведется. Изменено положение о проведении чемпионата России в апреле этого года, и мы ждем сильнейшие команды из стран БРИКС и ШОС. Приглашения федерациям этих стран уже направлены», — резюмировала Ольга Павлова.