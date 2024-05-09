Ольга Павлова: Наш святой долг – защищать подлинных героев, чтить и прославлять Победу

Сегодня вся Россия отмечает День Победы — одно из главных событий в героической истории нашей страны. Накануне на заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что сыны Татарстана во все времена мужественно защищали свою землю.

«Сегодня Вооруженные силы России отстаивают интересы страны в ходе СВО. Мы бесконечно благодарны нашим героям за мужество и преданность Родине», — заключил Раис Татарстана и объявил минуту молчания в память о всех погибших при защите Отечества.

На площадке «Экспертного клуба» спикеры из Татарстана высказали свое мнение об этом празднике.

Председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике Максим Топилин сказал: «Вместе с этим Днем Победы мы ждем еще один такой день! В нынешних условиях, когда наша страна борется с нацизмом на другом, современном историческом этапе, День Победы становится еще более значимым. Помню 1974-75 годы, когда учился в школе, отец брал меня на площадь Большого театра, где собирались ветераны, которым тогда было по 50-60 лет. Ветераны танцевали, пели под гармошку», – поделился воспоминаниями депутат.

«Сегодня у нас образуется новое поколение наших ребят, которые защищают страну в зоне СВО. Это историческая, мне кажется, параллель, мост между поколениями», – добавил он.

«Вместе с 9 мая, с этим Днем Победы мы ждем еще один такой день: можете себе представить, с каким нетерпением наши бабушки, дедушки 80 лет назад ждали окончания войны, и что их близкие вернутся с фронта. Сейчас мы с вами можем почувствовать ровно тоже самое и своими делами, усилиями вносить маленький вклад, чтобы эта Победа наступила скорее», – подчеркнул Топилин.

Он пожелал крепкого здоровья всем ветеранам, героям. «Вечная память всем тем, кто уже не с нами», – сказал он.

Доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова отметила, что май для всех жителей страны – это месяц труда, мира и, конечно же, Победы. «Великой и святой. Победы, которую ковали наши деды и отцы, наши семьи, родные и близкие. Ценой собственной жизни. Ради жизни на земле», – добавила она.

«В этом году наша страна отмечает 79-ю годовщину Великой Победы. Сегодня в России проживают 12,5 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны. Я рада, что по долгу своей деятельности мне удалось познакомиться со многими из них не только в Татарстане, но и подшефных Татарстану городах Лисичанске и Рубежном Луганской Народной Республики, где проживает 61 ветеран Великой Отечественной войны», – поделилась Павлова.

Депутат подчеркнула, что то, что сделали жители Казани и Татарстана в целом в годы Великой Отечественной войны для фронта, для победы – это трудовой подвиг на грани самопожертвования. «Наш святой долг – защищать подлинных героев, чтить и прославлять Победу», – сказала она.

«Но также наш долг – внимательное и уважительное отношение к ветеранам. В этом году вместе со сторонниками “Единой России” мы запустили патриотический проект “С теплом к ветерану!” с целью помочь ветеранам наладить тепло в их домах. Начали с Лисичанска и Рубежного, где этот вопрос стоит очень остро», – рассказала Павлова.

«Мы также должны защитить память героев и наших защитников, которые сейчас находятся на передовой. Напомню, что в России предусмотрена ответственность за оскорбление ветеранов. Оскорбить тех, кто встал на защиту Родины, недопустимо. Недопустимы и попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны, оправдать нацизм, поставить под сомнение роль нашего народа Великой победе.

Мы не только отстоим священную память о бессмертном подвиге народа, но и сделаем нашу Родину сильнее. Zа нами правда!» – резюмировала депутат.

В Татарстане проживают 11 058 ветеранов Великой Отечественной войны и вдов погибших и умерших участников и инвалидов войны. В 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне жителей и гостей Татарстана ждет череда праздничных мероприятий. Во всех городах и районах пройдут парады, концерты, выставки и чествования ветеранов.