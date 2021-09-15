Ольга Павлова: Нам нужен новый подход к профилактике рисков в сфере охраны труда

Безопасность граждан — это один из приоритетов государства, поэтому очень важно уделять внимание предотвращению несчастных случаев на рабочих местах и внедрению риск-ориентированного подхода в сфере охраны труда. Об этом на прошедшей Всероссийской неделе охраны труда рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова.

По ее словам, сейчас проведение оценки условий труда в организациях закреплено в законодательстве. Специалисты проводят оценку рабочих мест и определяют, насколько показатели соответствуют нормативам.

«Мир меняется, меняется и трудовое законодательство согласно реалиям времени. А реалии таковы, что сегодня нам нужен совершенно новый подход — внедрение в повседневную практику проактивного режима профилактики потенциальных рисков, которые возникают на конкретном производстве», — подчеркнула парламентарий.

По ее словам, многие российские компании, как правило крупные, начали внедрять подход «нулевого травматизма», уже распространенный за рубежом, направленный на предотвращение случаев производственного травматизма. «И за последние годы они достигли хороших успехов», — отметила Павлова.

«В этой связи профильное министерство уже готовит разработку нормативных актов по внедрению системы управления рисками и их оценки в организациях силами самих работодателей. Соответственно, работодатели смогут проводить оценку труда самостоятельно, проводить профилактические мероприятия, а в случае выявления нарушений — устранять их», — добавила депутат Госдумы, подчеркнув, что безопасность граждан — это история, которую «никто не будет пускать на самотек».

Таким образом, Минтруд России проработает систему проведения и получения «зачета», определит критерии соотношения оценки труда на предприятиях с СОУТ. Планируется, что данная система будет работать с 1 марта 2022 года.

Подводя итоги, Ольга Павлова отметила, что создание и внедрение комплексной системы позволит снизить уровень производственного травматизма, формируя у работников ответственное и безопасное поведение на рабочем месте.

«Об этом в том числе говорил Президент России Владимир Путин: что нужно внедрять риск-ориентированный подход, чтобы сократить число плановых контрольно-надзорных мероприятий в целях снижения административного давления на бизнес», — заключила депутат.