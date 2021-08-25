Ольга Павлова: «Нам необходимо комплексно подойти к вопросу детской безопасности»

Депутат Госдумы от Татарстана Ольга Павлова приняла участие в телевизионных дебатах кандидатов перед выборами в Госдуму, которые пройдут 17-19 сентября. Темой дебатов стала безопасность в школах и дошкольных учреждениях.

Ольга Павлова отметила, что здоровье и безопасность детей — это абсолютный приоритет государства и партии «Единая Россия». «Мы четко выучили урок, преподнесенный нам страшной трагедией в казанской школе. Сегодня принимаются все меры, чтобы ни в коем случае не допустить ее повторения», — сказала она.

Так, в числе принятых мер: школы и детские сады оснащены камерами наблюдения и тревожными кнопками, а с охранным персоналом дополнительно проводятся инструктажи; проводятся масштабные проверки учебных заведений на предмет безопасности нахождения детей в стенах школ и детских садов; проведены проверки на пожарную безопасность школ, установлены пожарные сигнализации. Школы и детские сады оснащены необходимыми средствами тушения пожаров.

Павлова отметила, что «Единая Россия» запустила проект «Школа», в рамках которого депутаты вместе с родителями и администрацией школы проверяют готовность более 40 тысяч школ по всей стране к новому учебному году. Также по предложению «Единой России» в регионы поступят более 16 тысяч новых школьных автобусов.

«Нам необходимо комплексно подойти к вопросу детской безопасности. Сегодня уже разрабатывается единая федеральная стратегия детской безопасности, которая станет реальным инструментом защиты и обеспечения безопасности наших детей. Отдельным блоком в стратегии представят единые антитеррористические требования к детским образовательным учреждениям», — подчеркнула Ольга Павлова.

Ольга Павлова обратилась к теме школьной медицины. «Пандемия показала, что надо совершенствовать систему профилактики, медицинской помощи. Целый ряд сопряженных вопросов, включая вопросы питания, здорового и активного образа жизни, спортивного воспитания, должны решаться», — сказала Павлова.