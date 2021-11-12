Ольга Павлова наградила призеров этапа Кубка России по фигурному катанию

Фото предоставлено Ольгой Павловой

Заслуженный тренер России, общественно-политический деятель, координатор проектов «Детский спорт» и «Спорт без границ» Ольга Павлова приняла участие в награждении призеров четвертого этапа Кубка России по фигурному катанию — турнира «Идель», который проходил в Казани с 8 по 12 ноября.

«Рада была поздравить победителей соревнований! Здорово, что наш любимый вид спорта развивается и соревнования проходят, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию. Уверена, что большое количество детей после сегодняшних соревнований придет в секции и вновь на олимпе славы зажгутся новые звезды», — подчеркнула Ольга Павлова.

По ее мнению, это один из крупнейших российских турниров по фигурному катанию на коньках. Состязаниям удалось стать не только визитной карточкой Татарстана, но и просмотром резерва сборной, уверена она.

«С 2006 года этот турнир посвящен памяти заслуженного тренера России Геннадия Сергеевича Тарасова, воспитавшего прославленного казанского фигуриста Александра Фадеева и целую плеяду мастеров спорта, спортсменов, известных не только в России, но и за ее пределами», — напомнила Ольга Павлова.