Ольга Павлова наградила участников юнифайд-матча по футболу

В Казани прошел юнифайд-матч по футболу, в котором приняли участие экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин, восемь ребят с синдромом Дауна и их тренеры. В церемонии награждения приняла участие заслуженный тренер РФ, региональный координатор федеральных проектов партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ» Ольга Павлова.

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

«В целях популяризации специального олимпийского движения в России в Казани прошел инклюзивный матч. Вместе со специальными атлетами на поле вышли известные футболисты и руководители спортивного движения города Казани. Игра получилась очень эмоциональная и завершилась победой команды Алексея Смертина», — поделилась Ольга Павлова.

Она отметила, что Казань движется семимильными шагами к статусу инклюзивной столицы и это мероприятие еще одно тому доказательство.

«Игры специальной Олимпиады состоятся в столице Татарстана в январе 2023 года, и подготовка к ним, несмотря ни на какое санкционное давление, идет полным ходом. Мы ждем атлетов из всех стран мира», — резюмировала Ольга Павлова.

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

Юнифайд-матч стал одним из мероприятий III Всероссийских уличных игр Urban Games, которые проводятся в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.