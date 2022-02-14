Ольга Павлова наградила победителей детского турнира по баскетболу «Бей и беги»

Фото: Пресс-служба Ольги Павловой

Заслуженный тренер России, координатор региональных проектов партии «Единая Россия», «Детский спорт» и «Спорт без границ» Ольга Павлова приняла участие в награждении призеров Республиканского турнира по баскетболу три на три «Бей и беги», который прошел в казанском спортивном комплексе «КАИ Олимп».

«Очень массовый, хорошо организованный турнир, на котором наглядно представлена эстафета спортивных поколений баскетболистов. Посмотреть на игру своих детей и поболеть за них пришло много бывших профессиональных игроков. У меня возникло чувство, что сейчас, прямо здесь, пишется новая история развития детского баскетбола Татарстана», – уточнила Ольга Павлова.

Она также обратила внимание на то, что в турнире приняли участие много молодых тренеров и учителей физкультуры.

«Ребята, которые занимались баскетболом, участвуют уже в качестве судей. Многие работают тренерами. Все это говорит о тренде к кардинальному омоложению тренерского состава. Это то, что необходимо в нынешней ситуации нехватки тренерских кадров», – считает Ольга Павлова.

Кроме этого, она выразила благодарность руководителю школы баскетбола Анатолию Крамину и любительской баскетбольной лиге «Казбас» за популяризацию и развитие детского баскетбола в Татарстане.

«Не могу не поблагодарить экс-игрока "УНИКСА" Анатолия Крамина, человека, фанатично преданного баскетболу. Ему удалось собрать команду молодых тренеров-единомышленников. Он очень плотно работает, в том числе и с районами Татарстана, по развитию детского баскетбола. Есть программы для совсем юных, только начинающих детей», – подчеркнула Ольга Павлова.

Всего в турнире приняли участие 100 команд из Татарстана, Марий Эл, Ижевска и Чебоксар. Возраст участников с 6 до 13 лет. Категорию 6-7 лет представляли смешанные команды. А самой массовой оказалась категория с 10 до 13 лет – мальчики и девочки.