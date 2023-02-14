Ольга Павлова: «Надеюсь, МОК осознал, куда приведут спорт политические игры»

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

Заслуженный тренер России, региональный координатор федеральных проектов партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ» в Татарстане Ольга Павлова прокомментировала заявления главы МОК Томаса Баха. Ранее он выступил с критикой стран, устроивших шантаж с требованием исключить российских и белорусских спортсменов из числа участников предстоящих Олимпийских игр. Возможно, Бах осознал, что из-за политических игр олимпийское движение находится в критическом состоянии, предположила Павлова.

«Политизация соревнований ни к чему хорошему не привела. Результат мы видим по сей день – бесконечные политические споры, скандалы и манипуляции полностью дискредитировали объединяющую идею олимпийского движения. СВО только вскрыла проблемы заполитизированности международного олимпийского движения. Олимпийские Игры стали разменной монетой на политической арене. Надеюсь, МОК осознал куда приведут спорт политические игры. Бах своими уступками политикам открыл этот ящик Пандоры, ему сейчас его и закрывать», – подчеркнула Ольга Павлова.

Напомним, Бах в числе прочего заявил, что не правительства тех или иных стран должны решать, кто в каком спортивном состязании имеет право участвовать. Он подчеркнул, что такой подход станет концом международных соревнований, чемпионатов мира и Олимпийских игр «в том виде, в каком мы их знаем».