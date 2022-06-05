Ольга Павлова: На Играх дружбы Федерация синхронного плавания выставит три сборные

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

С 19 августа в Казани стартует комплексное мероприятие — Игры дружбы с участием зарубежных спортсменов. Заслуженный тренер РФ, вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Павлова рассказала журналисту «Татар-информа», что на этом мероприятии будут выставлены три состава сборных.

«Идем тремя составами. Взрослая сборная России, юниорская команда и юношеская. В понедельник пригласительные письма за подписью министра спорта России Олега Матыцина будут направлены в спорткомитеты стран БРИГС и ШОС», — подчеркнула Ольга Павлова.

Так же она поздравила главного тренера российской сборной, старшего тренера сборной Татарстана Татьяну Покровскую с днем рождения, который она празднует сегодня.

Татьяна Покровская с 1998 года возглавляет тренерский штаб сборной России по синхронному плаванию, которая под ее руководством завоевала все золотые медали на шести олимпийских играх. Ее по праву считают настоящей легендой отечественного спорта, спорта высших достижений, выдающимся тренером и наставником. Татьяна Николаевна — Герой Труда Российской Федерации. Первый в истории российский тренер, который удостоился звезды героя труда РФ.

«Для меня Татьяна Николаевна — это ещё и очень близкий человек. Не просто наставник, но надежное плечо и ориентир в жизни. Я всегда обращаюсь к ней за советом. Ни одно сложное дело в моей жизни никогда не обходилось без ее напутствия. Что хочется пожелать Татьяне Николаевне чтобы она никогда не теряла интерес к жизни, а только наращивала темп. Нам сегодня по-другому нельзя», — отметила Ольга Павлова.

С 2019 года в Казани работает инновационный проект «Школа Татьяны Покровской». Это же и отделение синхронного плавания Казанского училища олимпийского резерва. Каждый год эта школа дает мастеров спорта Российской Федерации. Отбор туда серьезный: попадают только самые талантливые дети, и исключительно на конкурсной основе. Из этой школы вышла восходящая татарстанская звёздочка синхронного плавания Агния Тулупова, которая сегодня представляет цвета российского флага в национальной сборной.