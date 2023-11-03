Ольга Павлова: «Мы уже имеем план восстановления спортшкол в Лисичанске и Рубежном»

Фото: Информационный центр Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

На площадке казанского фитнес-клуба Maximus состоялось заседание Республиканского общественного совета федерального проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт» на тему «Роль проекта „Детский спорт“ в патриотическом воспитании детей и молодежи. Взаимодействие с городами Лисичанск и Рубежное».

Спикером выступила координатор федерального проекта «Единая Россия» «Детский спорт» в Республике Татарстан, заслуженный тренер РФ Ольга Павлова. Она неоднократно посещала Лисичанск, где обсуждала с администрацией города проблемы восстановления разрушенных спортивных объектов, а также вопросы возрождения детского спорта и оснащения местных спортшкол.

«Начиная с середины текущего года по личному поручению руководителя Администрации Раиса Республики Татарстан Асгата Сафарова началась постоянная системная работа в городах Лисичанск и Рубежное. Был проведен мониторинг спортивных и общеобразовательных учреждений на возможность заниматься спортом. Более тысячи детей получили оздоровление по специальным спортивным программам в лагерях нашей республики при личной поддержке Рустама Минниханова. Программа пребывания детей получилась разнообразной: сдача норм ГТО, посещение фиджитал-игр, автограф-сессии с ведущими спортсменами, участие в проекте „Напиши свою историю в спорте“, медицинский осмотр. Мы уже имеем план развития и восстановления спортивных школ в Лисичанске и Рубежном. Необходимо, чтобы к этой работе подключились все [спортивные] федерации Республики Татарстан», — заявила Ольга Павлова в своем докладе.

Фото: Информационный центр Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Затем депутат Казанской городской Думы Марсель Шарапов рассказал собравшимся о гуманитарной и социальной помощи жителям новых регионов РФ. А директор Республиканского центра «Черноморец» Евгений Ветров поделился идеями по взаимодействию с новыми регионами в части организации детского отдыха.

Принявшая участие в заседании сестра Героя Российской Федерации старшего лейтенанта Дамира Исламова, награжденного посмертно, высказала пожелание, чтобы проводилось как можно больше соревнований памяти участников спецоперации, и присутствующие ее поддержали.

Закрывала заседание председатель Комиссии Государственного Совета Республики Татарстан по установлению идентичности текстов законов на татарском и русском языках Римма Ратникова.

«Мы много потеряли в части патриотизма в 90-е. Учебники истории наши были переписаны под диктовку различных зарубежных фондов. Патриотизм, трудовое воспитание — все было вычеркнуто. И как результат — у нас несколько поколений выросло без какой-либо патриотической идеи. Сейчас это с большим трудом восстанавливается, в том числе и с помощью спортивных организаций. В законе о молодежной политике прописаны только права и интересы молодежи, а не то, что сейчас от молодежи много требуется. Их обязанности по отношению к государству, чтобы быть сильными, образованными — этого нет. А это тоже необходимо указать», — поделилась Ратникова своим пониманием общественных процессов прошлого и настоящего.