Ольга Павлова: «Мы передаем нашим бойцам тепло своих сердец»

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

Из столицы Татарстана в зону специальной военной операции отправилась очередная партия шефской помощи. Груз получат военнослужащие батальона «Казань». В состав отправки вошли тактические медицинские рюкзаки, расходные медицинские материалы и необходимые лекарства (среди которых — антибиотики, обезболивающие, противошоковые и кровоостанавливающие), а также спортивный инвентарь. Еще татарстанцы подготовили для бойцов чай и сладкие гостинцы. Груз повезет микроавтобус, общий вес помощи стоимостью около 1 млн рублей — примерно две тонны.

Участие в отправке груза приняла член Общественной палаты России от Татарстана, член регионального Совета сторонников «Единой России» в РТ Ольга Павлова.

«Мы закупили 20 рюкзаков для врачей, групп эвакуации, медицинских батальонов. Здесь есть всё необходимое, чтобы оказать первую помощь при ранениях в боевых условиях, подготовить пострадавшего к эвакуации и доставить его в медицинский отряд. Также мы отправляем большое количество медикаментов и наборы изделий для экспресс-определения группы и резус-принадлежности крови человека, предназначенных для использования в военно-полевых и экстремальных условиях», — рассказала Ольга Павлова.

Она подчеркнула, что этот груз поможет спасти не одну жизнь.

«Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в подготовке помощи. Это главный бухгалтер Дирекции спортивных и социальных проектов Вера Маркухина, руководитель департамента спортивной программы и спортивных сервисов дирекции Александра Бабичева, руководитель регионального оператора ГТО в Республике Татарстан Эдуард Иванов, заместитель председателя Татарстанского регионального отделения ООО „Российское общество первой помощи“ Александр Кардашёв, депутат Казгордумы Марсель Шарапов и благотворительный фонд „Фронтовые перевозчики“, представители которого доставят груз до адресата», — прокомментировала Ольга Павлова.

Она подчеркнула, что поддерживает постоянную связь с частями, где служат татарстанцы.

«Главное, что хотим передать нашим бойцам, — это тепло наших сердец, нашу любовь. Возвращайтесь с победой, Республика Татарстан ждет вас!» — подытожила Ольга Павлова.

По словам общественницы, среди бойцов батальона «Казань» есть профессиональные спортсмены, чемпионы мира по танковому биатлону и опытные хоккеисты. Поэтому так важно обеспечить им доступ к спортивным занятиям.

«С 2022 года на постоянной основе мы занимаемся сбором гуманитарной помощи для наших бойцов и жителей Лисичанска и Рубежного. Буквально на прошлой неделе к нам поступил запрос на приобретение спортивного инвентаря для батальона „Казань“. В свободное время наши бойцы занимаются в том числе и спортом. Спорт — это прекрасная возможность отвлечься, способ поддержать здоровье, укрепить силы и боевой дух», — заявил в свою очередь Марсель Шарапов.

Бойцам передадут боксерские наборы, гири, гантели, скакалки и комплекты для игры в бадминтон.

В этой поездке груз сопровождают активисты «Единой России»: глава Веденско-Слободского сельского поселения Дмитрий Морозов, глава Бурнашевского сельского поселения Сергей Бурукин и глава Кураловского сельского поселения Роман Тарасов.

«За время СВО главы этих поселений превратились в настоящую команду, которая занимается оказанием помощи нашим бойцам. Два года назад первый гумконвой прибыл в город Сватово в ЛНР. На данный момент количество совершенных нами поездок в новые регионы перевалило за 40. Как правило, доставляем грузы фурами», — пояснила Ольга Павлова.

Фото: пресс-служба Ольги Павловой.