Ольга Павлова: «МОК пытается развить в российских спортсменах комплекс неполноценности»

Фото: пресс - служба Ольги Павловой

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО, заявил, что нынешняя ситуация с Международным Олимпийским комитетом вынуждает искать другие, альтернативные формы развития деполитизированного спорта.

Заслуженный тренер России, координатор партийных проектов «Детский спорт», «Спорт без границ», «Моя карьера с Единой Россией», член регионального совета сторонников партии в Республике Татарстан Ольга Павлова, комментируя это заявление, сказала, что в работе МОК уже давно нет ни логики, ни здравого смысла.

«МОК ведет себя по принципу — нам можно всё. Поэтому ни о каком соблюдении Олимпийской хартии с его стороны и речи быть не может. Сегодня в работе МОК нет ни логики, ни здравого смысла. Практически все международное спортивное движение сегодня работает по методичкам США с полностью политизированной повесткой и такими же решениями», — поделилась своей оценкой ситуации Ольга Павлова.

Кроме того, она заявила, что России давно надо было прекращать все отношения с зарубежными спортивными функционерами и переставать платить финансовые взносы в международную спортивную систему.

«Как бы мы ни старались, ничего хорошего мы всё равно не получим в сухом остатке. Сейчас идет беспрецедентная травля и шантаж российских спортсменов. Своими запретами и придирками МОК у них пытается развить комплекс неполноценности. Каждая смена спортсменом российского гражданства проходит под аплодисменты Запада. Надо с этим заканчивать. Сейчас самое время заняться развитием системы российских соревнований», — уверена Ольга Павлова.