Ольга Павлова: МОК пора прекратить заигрывания с Украиной, игнорируя целостность спорта

Фото: пресс - служба Ольги Павловой

Заслуженный тренер РФ, региональный координатор федерального проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ» Ольга Павлова, комментируя заявление почетного члена Международного Олимпийского комитета норвежца Герхарда Хейберга, что страны Европы могут бойкотировать Олимпиаду 2024 года в Париже, если Россию допустят к участию в ней, заявила, что МОК пора уже прекратить идти на поводу требований Украины, игнорируя позицию целостности спорта.

«После второй мировой войны МОК принес извинения за поддержку и сотрудничество с нацистской Германией. Казалось бы, темное пятно миролюбивого МОК ушло в прошлое. Но попытки переписать историю возобновились в 2020-м, когда был впущен позитивный ролик о берлинской Олимпиаде-1936, после которого опять последовали очередные извинения руководства. Сегодняшняя позиция МОК в отношении России — это очередное темное пятно на его истории и репутации, за которое снова придется извиняться. Надо наконец вспомнить Олимпийскую хартию и объединить международные усилия перед угрозой целостности мирового спорта», — поделилась своим пониманием ситуации Ольга Павлова.

Кроме того, тренер подчеркнула, что России необходимо продолжать идти путем поддержки любительского спорта и спорта высших достижений.

«Нужно продолжать развивать отношения с теми странами, кто хочет с нами соревноваться. Работать с Олимпийским советом Азии, не обращая внимания на всевозможные русофобствующие европейские окрики. Критикуя российский спорт, эти международные чиновники с нетерпением ждут наших годовых взносов. Россия до сих пор не вышла не из одной международной спортивной федерации», — заключила Ольга Павлова.