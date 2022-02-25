Павлова: Олимпийское перемирие нарушили, когда во время ОИ начались обстрелы Донбасса

Фото пресс-службы Ольги Павловой.

Заслуженный тренер России, координатор региональных проектов партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ» Ольга Павлова прокомментировала заявление МОК по ситуации вокруг России и Украины. Накануне международный комитет осудил нарушение РФ олимпийского перемирия.

«Мы полностью разделяем призыв Томаса Баха к миру. Мы не хотим войны. Мы так же, как и МОК, осуждаем нарушения олимпийского перемирия, но только не Россией. Где был МОК, почему не ссылался на резолюцию ООН, когда во время Олимпийских игр начались обстрелы Донбасса?» — цитирует Павлову ее пресс-служба.

Она подчеркнула, что со времен обострения конфликта на Украине прошел не один олимпийский цикл — мировое спортивное движение должно было давно обратить внимание на это.

«Где был МОК, зная, что юные талантливые спортсмены на протяжении восьми лет живут в подвалах?» — отметила Павлова.

По ее словам, в Донбассе родилось много великих спортсменов.

«А сегодня там люди, которые находятся в беде. Республика Татарстан одной из первых стала принимать спортсменов Донбасса в спортивных лагерях. Мы не понаслышке знаем, как живут эти спортсмены у себя на родине и в каком состоянии их детские спортивные школы», — рассказала заслуженный тренер России.

Она отметила, что международное олимпийское движение должно защищать спортсменов. В его пределах не должно быть никаких притеснений по политическим, религиозным или национальным вопросам, резюмировала Павлова.

«Олимпийское перемирие было нарушено давно, когда во время Олимпиады начались обстрелы Донбасса. Минские соглашения не выполнялись, конфликт продолжается. Дипломатические методы не помогли. А что было делать? Люди гибнут!» — заключила она, выразив надежду на то, чтобы воцарился прочный мир.