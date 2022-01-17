Ольга Павлова: «Минтимер Шаймиев первый задумался о спорте как о новой идеологии страны»

Фото из личного архива Ольги Павловой

Государственному Советнику Татарстана Минтимеру Шаймиеву 20 января исполнится 85 лет. О вкладе юбиляра в развитие профессионального спорта в республике корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказала российский педагог, тренер по легкой атлетике, государственный и политический деятель Ольга Павлова.

«Минтимер Шаймиев — один из первых, кто задумался о спорте как о новой идеологии республики и страны. По его мнению, именно спорт был способен объединить людей и изменить народ в лучшую сторону, и он был прав. Время расставило всё по местам и показало, насколько верно был принят курс дальнейшего развития России.

Благодаря ему спорт стал нормой жизни наших граждан. Нам предстояла огромная работа, ведь в то время, когда всё начиналось, не было ни спортивных объектов, ни грамотной инфраструктуры. Но уже тогда Минтимер Шарипович понял, что именно в этой идеологии, идеологии здоровой нации, кроется успех будущего Татарстана и России.

В 2005 году, когда мы только в планах держали участие в Олимпийских играх в Пекине, состоялась встреча первого Президента РТ с талантливой молодежью и выдающимися спортсменами, среди которых была моя ученица Елена Мигунова.

На этой встрече Мигунова, вернувшаяся из Турции с первой для Татарстана золотой медалью Универсиады, обратилась к Минтимеру Шариповичу с предложением провести Всемирную универсиаду у нас, в Татарстане. На что он ответил: „Это хорошая идея”. Он указал на Марата Мансуровича Бариева, который сидел в первом ряду, и продолжил: „С этого момента начинайте вместе готовиться к проведению в Татарстане Универсиады. Считайте это моим поручением. Наша республика должна включиться в эту борьбу”.

Наверное, именно с этого момента начался расцвет индивидуальных видов спорта, таких как стендовая стрельба, легкая атлетика, художественная гимнастика, шахматы. Именно Минтимер Шарипович ввел эти виды спорта в культ: ими было заниматься престижно, а спортсмены становились национальными героями», — рассказала Павлова.

Она напомнила, что при Минтимере Шаймиеве в Казани впервые провели «Мемориал братьев Знаменских» — международные соревнования по легкой атлетике. Они прошли в 2004–2005 годах. Именно тогда весь Татарстан с трепетом следил, как бегуны из Ямайки, Кении и других стран бежали по казанским дорожкам, соревнуясь с республиканскими спортсменами.

«Впоследствии в 2008 году выбранный курс направления республики дал свои плоды: мы впервые в истории привезли настоящую россыпь олимпийских медалей из Пекина, тем самым установив рекорд на Олимпийских играх по их количеству. Мы буквально покорили мир. Многотысячный стадион Пекина ревел, когда наша спортсменка Гульнара Галкина-Самитова после победы бежала по стадиону с двумя флагами в руках — России и Татарстана. Для нас это было сравнимо с чудом — Татарстан покорил мировой Олимп.

В 2009 году за все заслуги Минтимер Шарипович был награжден высшей наградой Международного олимпийского комитета. Награду первому Президенту РТ вручили почетный президент Олимпийского комитета России, вице-президент МОК Виталий Смирнов и член МОК Шамиль Тарпищев. Тогда на награждении Смирнов зачитал приветственное слово от президента МОК Жака Рогге. Только представьте себе — вклад в развитие спорта Президента Татарстана был признан на мировом уровне!

С тех пор Татарстан стал развивать спорт, культуру, продвигать здоровый образ жизни на всех уровнях — проводились всевозможные массовые мероприятия, открылось множество детских спортивных школ, стали вводиться новые программы по развитию видов спорта. В то же время старшее поколение стало возрождать пробежки, прогулки, клубы любителей бега. Позже в Татарстане стали проходить соревнования среди старшего поколения. В спорте стало возрождаться ветеранское движение. Была возрождена национальная борьба корэш. Всё это благодаря вкладу Минтимера Шариповича», — рассказала Павлова.

По ее словам, Шаймиев понимал значимость идеологии продвижения спорта на личном опыте, ведь он и сам большой поклонник физической культуры — горные лыжи, плавание, шахматы занимают значимое место в его жизни.

Минтимер Шаймиев был тем, кто поддержал проведение казанского конгресса Fair Play. Он был награжден медалью Международного комитета «Fair Play» «за заслуги в развитии спортивного движения и за честную игру в политике» президентом движения Ено Камути.

«При Шаймиеве в Казанском педагогическом университете начала свою работу лаборатория под руководством Рината Абзаловича Абзалова, где было сделано множество научных открытий в области спорта, которые позволили спортсменам из Татарстана достигнуть больших результатов.

Говорить о значимости фигуры Минтимера Шариповича можно бесконечно долго. Я лишь добавлю, что он самый мудрый из людей и лучший из руководителей. Не найдется на свете человека, которого бы я уважала больше, чем его. Минтимер Шаймиев — главный государственный тренер команды Татарстана, давший установку всей республике по-спортивному двигаться только вперед», — подчеркнула Павлова.

Фото из личного архива Ольги Павловой.