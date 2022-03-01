Ольга Павлова: Минниханов развил идеологию спорта в Татарстане, заложенную Шаймиевым

Фото: пресс - служба Ольги Павловой

Благодаря Президенту Татарстана Рустаму Минниханову республика стала флагманом России во многих направлениях, в том числе спорте. За развитие и поддержку этой сферы руководителя республики поблагодарила заслуженный тренер России, координатор региональных проектов партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ», вице-президент Федерации синхронного плавания РФ Ольга Павлова.

«Поддержка руководством Татарстана развития детского, массового и профессионального спорта в городах и селах, строительство спортивных объектов и спортивной инфраструктуры, проведение многочисленных спортивных соревнований, активные и спортивные жители республики — вот что стоит за статусом „спортивной республики“», — считает Ольга Павлова

Отдельно она выделила развитие в Татарстане синхронного плавания и открытие Школы Татьяны Покровской.

«Это уникальная школа и уникальные спортивные методики, которые уже сегодня дают плоды. Напомню, что Агния Тулупова, воспитанница школы Покровской, сегодня находится в сборной России по синхронному плаванию. Именно благодаря Рустаму Минниханову и началась работа с Федерацией синхронного плавания России, с героем Труда РФ, главным тренером сборной России по синхронному плаванию Татьяной Покровской. И именно Республика Татарстан первой в мире открыла школу этого великого тренера», — подчеркнула Ольга Павлова.

По ее мнению, Рустам Минниханов развил идеологию спорта в Татарстане, которая была заложена первым Президентом РТ Минтимером Шаймиевым. Благодаря ему были созданы качественно новые экономические, политические условия. Так, Президент Татарстана на первое место поставил поддержку молодежи, спортсменов и развитие человеческого капитала республики.

«Повсеместно создается доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья. Татарстан делает все для того, чтобы сохранять своих спортивных специалистов и привлекать лучших из других регионов России», — резюмировала Ольга Павлова.